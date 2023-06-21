Повітряна тривога: військові попереджають про можливі удари балістикою та дронами

У понад 10 східних, південних і північних областях України, включно з Києвом, триває повітряна тривога на початку доби 22 червня.

«Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!» – попереджають Повітряні сили.

Згодом командування попередило про загрозу застосування балістичного озброєння в північних, південних і східних областях.

За даними Повітряних сил, чотири бомбардувальника Ту-22м3 рухаються в бік кордону України зі сходу.

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Крім того, військові фіксують загрозу ударів дронами-камікадзе в Сумській та Чернігівській областях.

Близько 1:45 Повітряні сили повідомили про пуски ракет з акваторії Азовського моря.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».