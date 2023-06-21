Удар по складу в Одесі: ще один чоловік помер у лікарні – міська влада

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі 14 червня, повідомила міська влада з посиланням на мера Геннадія Труханова.

«Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торговельної мережі «Таврія В» збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, двоє чоловіків, які постраждали внаслідок атаки, 21 червня відправилися на операцію до Австрії, додали в міській раді.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі вночі проти 14 червня. Троє людей загинули внаслідок влучання в складське приміщення, також 13 отримали поранення.