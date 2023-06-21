Загибель людей біля укриття: працівник КМДА став фігурантом справи, Кличко каже про «кампанію з дискредитації»

Голосіївський районний суд Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав директору департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Строк дії ухвали – 2 місяці.

За даними прокуратури, на нього також покладено обов’язки: прибувати до слідчого або суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця свого проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

У рамках кримінального провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття директора департаменту муніципальної безпеки КМДА підозрюють у службовій недбалості. Прокуратура днями повідомила йому про підозру.

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи з 2018 року посаду директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту Києва.

Мер Києва Віталій Кличко 21 червня заявив про «шквальну кампанію з дискредитації столичної влади».

«Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість. При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не

постраждав. А глави районів є у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?» – заявив він у своєму відеозверненні.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Раніше прокуратура повідомила про підозру трьом посадовцям (першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику) та охоронцю поліклініки.