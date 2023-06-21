ВМС: у Чорному морі чергують сім кораблів РФ, зокрема носій ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 10:00 21 червня перебувають сім російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомляло про вісім російських кораблів, зокрема ракетоносій, на чергуванні в Чорному морі.

Командування оцінювало рівень ракетної небезпеки як підвищений і закликало українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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