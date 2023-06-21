ISW: Росія може використати форум «Армія-2023» для закупівлі технологій в обхід санкцій

Росія, ймовірно, має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації й розширення своєї оборонно-промислової бази, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що форум «Армія-2023» буде зосереджений на диверсифікації і розвитку ОПК, а також секторів ІТ і штучного інтелекту і демонструватиме військову продукцію та продукцію подвійного призначення. Шойгу також заявив, що 41 країна зацікавлена в участі у форумі «Армія-2023», який пройде з 14 по 20 серпня.

«Міноборони Росії може спробувати використати форум «Армія-2023» для закупівлі технологій або товарів подвійного призначення, намагаючись уникнути санкцій. Раніше ISW повідомляв про спроби Росії отримати технології подвійного призначення для використання у війні проти України», – кажуть аналітики.

У травні українська розвідка повідомила, що, попри санкції, Росія змогла налагодити виробництво нових ракет.

Посли країн «Групи семи», коментуючи ракетні атаки російських військ по українських містах, заявили, що «подвоюють зусилля», щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.