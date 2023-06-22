«Руйнуємо плани ворога» – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.



«Ми продовжуємо працювати. Все в принципі просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги дуже швидко оговтатися і отримати нові поповнення… Ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що не дозволить ворогу в такому стані йому бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога, а й на матеріальний», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

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Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.

В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.