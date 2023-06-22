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«Руйнуємо плани ворога» – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту

Пошкоджений обстрілом Чонгарський міст, що з’єднує окупований Росією український Крим із материковою Україною, 22 червня 2023 року

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.

«Ми продовжуємо працювати. Все в принципі просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги дуже швидко оговтатися і отримати нові поповнення… Ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що не дозволить ворогу в такому стані йому бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога, а й на матеріальний», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

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Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.
В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

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