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В окупованому Севастополі відбулися стрільби російських військових

Комишова бухта Севастополя, архівне фото

Окупаційна влада Севастополя проінформувала жителів про чергові «навчання» у межах міста, вказує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Орієнтовно до 20:00 у Комишовій бухті флот проводить чергове тренування розрахунків ППДЗ (протипідводно-диверсійного забезпечення – ред.) із практичними стрільбами», – повідомив російський голова міста Михайло Развожаєв.

Аналогічні навчання проводилися 16 червня.

Від серпня 2022 року в окупованих Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це знешкодженням «українських безпілотників» та «роботою ППО».

Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мосту стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

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