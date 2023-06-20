Череватий: війська РФ активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку

Російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергія Череватого.



«Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. за цю добу він здійснив 21 атаку. Атакували штормові сили, так звані «Шторм Z». Повторення практики, яку вони раніше використовували на Бахмуті, призвело до таких же наслідків – 146 окупантів знищені, 190 поранені», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, перед атакою противник завдав понад 500 ударів з артилерії та здійснив вісім авіанальотів.

Заданими Генштабу, російські війська зосереджували основні зусилля на веденні оборони й недопущенні просування українських сил, застосовують резерви, «намагалися відновити втрачене положення».

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Напередодні ввечері в ефірі телемарафону Ганна Маляр заявила, що українським оборонцям «доволі складно просуватися, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ».

У розвідці Британії 19 червня заявили, що за останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків.

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили вісім населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до семи кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.