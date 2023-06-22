ЗСУ виявили заяви військових РФ про відмову виконувати наказ командирів на Запорізькому напрямку

Українські військові на Запорізькому напрямку виявили пояснювальні записки російських солдатів. У заявах, які має в своєму розпорядженні Радіо Свобода, вони пояснюють, чому відмовилися виконати наказ командира роти відповідно до розпорядження командування 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ про наступ.

Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у рамках нинішнього наступу українських військ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ «дорогою в останню путь».

У травні 2022 року Служба безпеки України повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була «вщент розбита» на півдні України.

«У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу РФ. Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ», – повідомляли в СБУ.

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Нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська на півдні зазнають втрат, які, «ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні».

Видання Wall Street Journal поспілкувалося з військовополоненими росіянами в Україні і вважає, що моральний стан російської армії поганий. Однак експерти, опитані виданням, застерігають від поспішних висновків і кажуть, що не всі російські підрозділи є в однаковому стані, а крім того, росіяни можуть покладатися на лінії оборони, які вони готували впродовж багатьох місяців.