Армія РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак на Україну – «Схеми»

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ). Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода). В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.



Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

У коментарі Радіо Свобода військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.



«Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО», – повідомив експерт.



«Ті напрямки, які вони вже використовували – з боку Рязані, з боку Каспійського моря – вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок дає можливість завдавання ударів з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою», – додав Жирохов.



Раніше, 19 червня, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські бомбардувальники Ту-22М3 тренувалися, імітуючи пуски ракет. «Дальні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), ймовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет», – ідеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.



22 червня у Офісі генерального прокурора повідомили, що командирові 22-ої важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил армії Росії повідомили про підозру у справі про цілеспрямовані ракетні удари по енергетичних об’єктах України, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«За даними слідства, з жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ із використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах по всій території України», – йдеться в повідомленні.



«Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до загибелі 61 і поранення 139 цивільних осіб, а також до руйнування і знищення об’єктів цивільної та енергетичної системи по всій території України, що призвело до енергетичної кризи», – заявили в ОГП.

За повідомленням, підозрюваному полковнику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаїв війни.



Імені підозрюваного у прокуратурі не наводять.