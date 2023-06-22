У ЗСУ розповіли, чим Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури України вночі

Удар російських військ у ніч на 22 червня був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури України, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» і ударними дронами Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

«Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «Шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною», – додали в Повітряних силах.

За даними ЗСУ, ракети не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що російські війська вночі ракетами атакували Криворізький район Дніпропетровщини.



За даними слідства, внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто, газопровід, водогін і лінії електропередач.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що жертв внаслідок цієї російської атаки немає.

Влада Одещини повідомляла про влучання в регіоні. В оперативному командуванні «Південь» уточнили, що дрон влучив у складське приміщення. «Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», – заявили військові.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».