Сили ППО на півдні збили три «Шахеди», є влучання – Братчук

Російські війська в ніч на 22 червня атакували південь України іранськими дронами, три з них знищили сили протиповітряної оборони, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

«Шахедна» ніч на півдні нашої держави. Сили протиповітряної оборони знищили три «Шахеди» – про це говорять в оперативному командуванні «Південь». На жаль, є також влучання в Одеській області. Влучання не критичні – кажуть наші військові», – сказав він у зверненні, оприлюдненому в телеграмі вранці 22 червня.

Про те, що Росія в ніч на 22 червня завдала чергового ракетного й авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється, заявили в командуванні.

У ніч на 22 червня про обстріли без подробиць повідомляли представники влади Кривого Рогу на Дніпропетровщині, Херсонщини і Харківської області.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».