ВМС: на бойовому чергуванні в Чорному морі – 5 кораблів РФ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 10:00 22 червня перебувають п’ять російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. За даними ВМС, носій «Калібрів» не споряджений ракетами.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Росія в ніч на 22 червня завдала чергового ракетного й авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється, заявили в командуванні.

Російські війська активізували удари по Україні від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».