Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Дніпропетровщині – ОГП

Російські війська вночі ракетами атакували Криворізький район Дніпропетровщини, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто, газопровід, водогін і лінії електропередач.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що жертв внаслідок цієї російської атаки немає.

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Росія в ніч на 22 червня завдала чергового ракетного й авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Повідомлялося, що були влучання в Одеській області.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».