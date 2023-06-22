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Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Дніпропетровщині – ОГП

Люди на місці російського удару у Павлограді на Дніпропетровщині, 1 травня 2023 року

Російські війська вночі ракетами атакували Криворізький район Дніпропетровщини, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто, газопровід, водогін і лінії електропередач.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що жертв внаслідок цієї російської атаки немає.

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Росія в ніч на 22 червня завдала чергового ракетного й авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Повідомлялося, що були влучання в Одеській області.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».

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