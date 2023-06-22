ОГП: командиру важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ оголосили підозру через удари по Україні

Командирові 22-ої важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил армії Росії повідомили про підозру у справі про цілеспрямовані ракетні удари по енергетичних об’єктах України, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«За даними слідства, з жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ із використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах по всій території України», – йдеться в повідомленні.

За його вказівкою здійснювалися прицільні удари по ключових об’єктах енергетичної системи, кажуть в ОГП.

«Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до загибелі 61 і поранення 139 цивільних осіб, а також до руйнування і знищення об’єктів цивільної та енергетичної системи по всій території України, що призвело до енергетичної кризи», – заявили в ОГП.

За повідомленням, підозрюваному полковнику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаїв війни.

Імені підозрюваного у прокуратурі не наводять.

Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом осені і зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.