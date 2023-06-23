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Генштаб: українські військові на Донеччині збили черговий російський Ка-52

Це щонайменше шостий такий гелікоптер, про збиття яких протягом декількох останніх днів повідомили українські військові (фото ілюстративне)

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про збиття на Донеччині ще одного російського ударного вертольота Ка-52. За повідомленням, гелікоптер був збитий вранці 23 червня.

Це щонайменше шостий такий гелікоптер, про збиття яких протягом декількох останніх днів повідомили українські військові.

У Генштабі також навели дані про втрати Росії у повномасштабній війні проти України, заявивши, що РФ втратила близько 223 330 особового складу, зокрема 680 військових – за останню добу.

Серед інших втрат, за даними командування:

  • танки ‒ 4017 (чотири – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 7798 (+15)
  • артилерійські системи – 3985 (+44)
  • РСЗВ – 617
  • засоби ППО ‒ 379 (+3)
  • літаки – 314
  • гелікоптери – 307
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9)
  • крилаті ракети ‒ 1214
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 6708 (+30)
  • спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Раніше журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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