Генштаб: українські військові на Донеччині збили черговий російський Ка-52

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про збиття на Донеччині ще одного російського ударного вертольота Ка-52. За повідомленням, гелікоптер був збитий вранці 23 червня.

Це щонайменше шостий такий гелікоптер, про збиття яких протягом декількох останніх днів повідомили українські військові.

У Генштабі також навели дані про втрати Росії у повномасштабній війні проти України, заявивши, що РФ втратила близько 223 330 особового складу, зокрема 680 військових – за останню добу.

Серед інших втрат, за даними командування:

танки ‒ 4017 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7798 (+15)

артилерійські системи – 3985 (+44)

РСЗВ – 617

засоби ППО ‒ 379 (+3)

літаки – 314

гелікоптери – 307

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9)

крилаті ракети ‒ 1214

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6708 (+30)

спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Раніше журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.