У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі збиття російських вертольотів

Один із чотирьох російських вертольотів, знищених останніми днями, збили Сухопутні війська ЗСУ завдяки ПЗРК. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.



«Ворог атакує, підтримує наземні війська авіацією. Це цілком закономірно: більше застосовують авіації – більше несуть втрат. Повітряні сили із тих чотирьох три знищили Ка-52. Ще один Ка-52 вчора буквально по обіді знищили ППО Сухопутних військ. Там, здається, із ПЗРК був уражений. Зрештою, це нормально вражати таку техніку з ПЗРК. Тому що вертольоти притискаються до землі якомога нижче, щоб не потрапляти в зону ураження зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії таких як «Бук» чи С-300. Таким чином, вони притискаються нижче, як кажуть в авіації, вони стрижуть траву і потрапляють на нашого оператора ПЗРК, який сидить в засідці і очікує на ці пташки. Таким чином усі Сили оборони долучаються до знищення ворожої техніки. Підтримка авіації на полі бою важлива», – розповів Юрій Ігнат в програмі «Свобода.Ранок».



За даними Генштабу, 18 червня українські військові ліквідували російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Перед цим ЗСУ збили ще 3 російські вертольоти.



Від початку повномасштабного вторгнення РФ, кажуть у Генштабі, українські війська збили понад 300 російських вертольотів. Російська сторона про втрати своєї техніки не повідомляє.