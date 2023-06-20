Кремль рекомендує місцевій владі не публікувати некрологи загиблих в Україні – ЗМІ

Кремль рекомендував не публікувати некрологи військовослужбовців главам російських регіонів, чиї жителі зазнали найбільших втрат на війні в Україні. Про це пише видання «Верстка» з посиланням на високопоставленого представника парламенту та співрозмовників, близьких до регіональної влади.

Відповідну рекомендацію джерела пояснили побоюванням, що в регіонах через велику кількість новин про загиблих можуть початися заворушення. Також відсутність некрологів заважатиме незалежним оцінкам журналістів, які підраховують загиблих за відкритими джерелами, зазначає «Верстка».

Рекомендації не публікувати некрологи за останні місяці отримали, зокрема, голови Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів.

Станом на 16 червня журналістам вдалося підтвердити загибель 25528 російських військовослужбовців у війні з Україною. Серед них 2498 осіб – це мобілізовані росіяни. Такі дані про втрати наводять журналісти «Медіазони» спільно з російською службою Бі-Бі-Сі та командою волонтерів.

Самі автори такого підрахунку вказують, що реальне число вбитих на війні може бути значно більшим.

За даними українського Генштабу станом на ранок 20 червня, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 221 460 солдатів і офіцерів.