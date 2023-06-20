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У ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського Ка-52

Від початку повномашстабного вторгнення ЗСУ знищили 306 російських гелікоптерів

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського гелікоптера Ка-52.

«Ще мінус один «Алігатор». Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ, кажуть у Генштабі, українські війська збили понад 300 російських вертольотів. Російська сторона про втрати своєї техніки не повідомляє.

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