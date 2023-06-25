Чонгарський міст після вибуху закритий для легковиків – мер Мелітополя

Автомобільний міст на Чонгарі закритий для легкового транспорту, зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону.

«Після вибуху на мосту на Чонгарі він повністю закритий для легкового транспорту. Частково військові вантажівки можуть ним їхати. Інших – сьогодні в об’їзд відправляють до Армянська (КПП «Армянськ» – ред.). Але від Сімферополя до Армянська дорога надпогана, і жителі туди добираються складно», – сказав Федоров.

На пропускному пункті в Армянську сьогодні величезна черга. За його словами, цей перехід був основним для евакуації з тимчасово окупованої території Запорізької та Херсонської області.

«Сьогодні «Чонгар» не працює, «Армянськ» погано працює. Є велика кількість людей на кордонах між Росією і Латвією. Жителі стоять на пунктах переходу по чотири дні. То ж евакуюватися практично неможливо», – додав мер.

Наразі редакція Радіо Свобода не має можливості незалежно перевірити ці дані.

Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.

В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.