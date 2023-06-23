Верещук відреагувала на загрозу надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Від Росії можна очікувати «чого завгодно», зазначила прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи ймовірність влаштування Росією терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції

«Багато хто мене зараз питає про ЗАЕС. Чи реальні ризики та що робити нашим людям? Під час повномасштабної війни може трапитись різне. Від росіян можна очікувати що завгодно. Вони живуть і мислять інакше, ніж цивілізований світ. Боятись треба не їх, а їхнього головотяпства. Хоча, інстинкт самозбереження в них є», – написала Верещук.

Вона нагадала, що минулого року з Чорнобильської АЕС російські військові втекли, а також підкреслила, що «будь-який інцидент на ЗАЕС буде глобальною проблемою для всіх, у тому числі й для росіян».

«Думаю, вони це відчувають, попри тирсу в головах. Не від хорошого життя, але за цей час ми набули унікального досвіду кризового реагування на техногенні та гуманітарні виклики. Такого досвіду зараз немає ні в кого у світі», – підкреслила віцепрем'єр-міністр.

Очільниця Мінреінтеграції закликала українців довіряти офіційній інформації від державних органів. МВС, ДСНС, МОЗ та інші знають свою справу.

«Що робити? Жити. На своєму місці робити свою роботу: спокійно, щодня. Дбати про діток. Також, допомагати людям поряд: чуйно та щиро», – порадила Верещук.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.