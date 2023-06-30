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Шершень про ситуацію на фронті: «найгарячіше» зараз у районі Мар’їнки

«У зв’язку з чим, ворогом нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування. В тому числі застосовується дистанційне мінування», – Валерій Шершень

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку фронту, відбиваючи атаки армії РФ, «найгарячіше» наразі в районі Мар’їнки на Донеччині, повідомив представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Сили оборони угруповування «Таврія» продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – зазначив він.

До того ж, за словами спікера, на вказаних напрямках армія РФ «зазнає значних втрат, тому основні зусилля противника зосереджені на недопущенні ЗСУ в глибину фронту».

«У зв’язку з чим, ворогом нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування. В тому числі застосовується дистанційне мінування», – додав він.

За інформацією військових, впродовж доби армія РФ 17 разів атакувала позиції ЗСУ в цьому районі та здійснила 477 обстрілів. Зокрема, «протягом минулої доби окупанти провели безуспішні штурмові дії на напрямку Олександрівка – Мар’їнка та Крута Балка – Авдіївка».

«Найгарячіше у зоні нашої відповідальності у Донецькій області в районі Мар’їнки», – додав спікер. Там ЗСУ відбили «всі атаки ворога, як в околицях міста, так і в районі Побєди та Новомихайлівки».

Водночас Сили оборони «системно вибивають ворога з позицій та продовжують просування», підсумував Шершень.

Упродовж минулого тижня на сході українські війська вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх, повідомила 26 червня заступниця міністра оборони Ганни Маляр. За її словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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