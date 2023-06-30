Війська РФ обстріляли школу на Донеччині, є жертви – ОГП

Російські війська обстріляли школу на Донеччині – дві людини загинули, ще шестеро поранені, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даним слідства, 30 червня близько 11:20 війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селі Сергіївка Покровського району – влучили по території місцевої школи, у якій перебували 12 людей (представники адміністрації, вчителі й технічний персонал).

«Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями», – повідомляє ОГП.



Повідомляється, що частина будівлі школи практично зруйнована – розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.