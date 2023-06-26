Міноборони: за минулий тиждень на сході ЗСУ досягли «тактичного успіху», на півдні – без суттєвих змін 

Упродовж минулого тижня на сході Сили оборони України вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх, повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр у Telegram.



«Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось. Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457обстрілів та випустив боєприпасів 315006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась. Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км», – розповіла Маляр.

За її словами, ситуація на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала.



«Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км», – зазначила заступниця міністра оборони.

Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 квадратних кілометрів, каже Маляр.

Нещодавно Міноборони повідомляло, що українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно. За останні дні стало відомо про просування ЗСУ в районі Бахмута, про що кажуть як самі представники Сил оборони, так і британська розвідка.