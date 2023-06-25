ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів під Бахмутом – Череватий

На Бахмутському напрямку українські військові просунулись на 600-1000 метрів, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його даними українськими Силами оборони було знищено:

один танк;

бойову машину піхоти;

дві САУ;

дві РСЗВ «Град»;

три протитанкових ракетних комплекси;

три гармати МСТА-Б;

ЗРК «Стріла-10»;

шість польових складів з боєприпасами,

три дрони-камікадзе «Ланцет»,

та один безпілотник «Орлан-10».

Окрім втрат в техніці російські військові на Бахмутському напрямку зазнали втрат і в особовому складі – Череватий каже, що «ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 – взято в полон».

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.