ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів під Бахмутом – Череватий

На Бахмутському напрямку українські військові просунулись на 600-1000 метрів, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За його даними українськими Силами оборони було знищено:
- один танк;
- бойову машину піхоти;
- дві САУ;
- дві РСЗВ «Град»;
- три протитанкових ракетних комплекси;
- три гармати МСТА-Б;
- ЗРК «Стріла-10»;
- шість польових складів з боєприпасами,
- три дрони-камікадзе «Ланцет»,
- та один безпілотник «Орлан-10».
Окрім втрат в техніці російські військові на Бахмутському напрямку зазнали втрат і в особовому складі – Череватий каже, що «ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 – взято в полон».
Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.
Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.
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