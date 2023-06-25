Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів під Бахмутом – Череватий

Місто Бахмут на Донеччині – місце найзапекліших боїв Сил оборони України з армією РФ. Скрін з відео, яке було оприлюднене 15 червня 2023 року, ілюстративне фото

На Бахмутському напрямку українські військові просунулись на 600-1000 метрів, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його даними українськими Силами оборони було знищено:

  • один танк;
  • бойову машину піхоти;
  • дві САУ;
  • дві РСЗВ «Град»;
  • три протитанкових ракетних комплекси;
  • три гармати МСТА-Б;
  • ЗРК «Стріла-10»;
  • шість польових складів з боєприпасами,
  • три дрони-камікадзе «Ланцет»,
  • та один безпілотник «Орлан-10».

Окрім втрат в техніці російські військові на Бахмутському напрямку зазнали втрат і в особовому складі – Череватий каже, що «ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 – взято в полон».

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG