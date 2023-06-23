Череватий: переведення сил РФ на схід України показує, що втрата Бахмута стала б для Москви мегапоразкою

Переведення російських сил на схід України показує, що втрата Бахмута стала б для Москви мегапоразкою, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

«Частково так (стало більше російських військ на сході України – ред.), частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втрати десь сотні (тисяч) пораненими і десятки тисяч вбитими», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

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У розвідці Британії 19 червня заявили, що за останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.