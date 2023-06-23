Маляр: наступ військ РФ зупинений на Куп’янському і Лиманському напрямках

Сили оборони України зупинили наступ російських військ на Куп’янському і Лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Паралельно з тим, що наші сили оборони здійснюють наступальні дії на півдні, ворог у цей час посилився на сході, вони туди стягнули резерви, так само, як на півдні для оборони, на сході вони стягували резерви якраз для наступу і намагалися прорвати там нашу оборону. І останні півтора тижні в нас були дуже запеклі бої саме на Куп’янському і Лиманському напрямках», – сказала Маляр в ефірі телемарафону 23 червня.

За її словами, це був дуже «сильний наступ», і Міноборони його в своїх повідомленнях називало масштабним.

«Але наші Збройні сили там ворога зупинили, і станом на вчора і на сьогодні там фактично – декілька боєзіткнень, і ворог зараз зупинив свої наступальні дії… Звісно, що стратегічно ворог зараз не збирається залишати свою мету: вийти на кордони Донецької і Луганської областей, і безумовно, що вони будуть рухатися далі. Але, бачите, неуспішно, їм не вдається», – сказала заступниця міністра оборони.

Вона також зауважила, що основні події українського контрнаступу – ще попереду, а частину резервів буде задіяно пізніше.

«Щодня у нас є просування, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах, просуваються впевнено», – сказала Маляр.

Напередодні українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.