Шмигаль каже, що для контрнаступу «потрібний час» і закликає до терпіння

Наступ ЗСУ потребуватиме часу, заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи 22 червня в Лондоні на Конференції з відновлення України.

Голова уряду заявив, що «результати контрнаступу будуть», але додав, що «Україна цінує життя своїх воїнів, тому не планує бездумно вести їх під вогонь», повідомляє «Укрінформ».

«Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати», – сказав він.

Раніше 22 червня телеканал CNN повідомив із посиланням на двох західних чиновників і високопоставленого військового чиновника США, що перші фази контрнаступу України мають менший успіх, а російські сили демонструють більшу компетентність, ніж очікувалося за попередніми оцінками.

Президент України Володимир Зеленський раніше цього тижня в інтерв’ю BBC визнав, що прогрес є «повільнішим, ніж хотілося б», але додав, що «ті, хто бореться, переможуть, а тим, хто стукає, двері відчинять».