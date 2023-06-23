Війська РФ зосереджені на недопущенні просування ЗСУ на Оріхівському напрямку, стягнули резерви – Генштаб

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, на Оріхівському напрямку противник намагається не допустити просування українських сил, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



«На напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зосередив основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення», – йдеться у повідомленні.



За даними штабу, українські війська продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Особливо важкі бої тривають біля Білогорівки, Сєверного, Авдіївки, Мар’їнки та Побєди.

Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, додають у Генштабі.

«Зазнаючи великих втрат російські терористи використовують українських громадян як «живий щит». Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб. Загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення», – зазначають у штабі.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.