Армія РФ сиплеться на Бахмуті?

- ЗСУ просуваються по флангах навколо міста Бахмут, кажуть українські бійці. За їхніми словами, так українська армія покращує своє тактичне положення. Радіо Свобода отримало змогу потрапити на відбиті у російської армії позиції. Кореспондент Мар’ян Кушнір показує нічну зйомку.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- А в ЗСУ показали, як бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади визволили від російських окупантів П’ятихатки у Запорізькій області. Російська армія тим часом перекидає сили зі східного берега Дніпра. Хоче посилити себе на запорізькому та бахмутському напрямках, повідомляє британська розвідка.
- Держсекретар США Блінкен приїхав у Китай. Після переговорів із лідером Китаю заявив, що той знову пообіцяв не надавати летальну зброю Росії.
- Тим часом у Швеції припускають, що Росія може напасти й на цю країну. Включення кореспондентки Радіо Свобода зі Швеції з реакцією на нові дані. Докладніше – у «Свобода Live».
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