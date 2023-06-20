У Росії ухвалили закон, що звільняє учасників війни з Україною від кримінальної відповідальності

Депутати Держдуми ухвалили одразу у другому та третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким мобілізованих та контрактників, які вирушили воювати в Україну, можуть звільняти від кримінальної відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Також одразу в другому і третьому читанні ухвалений закон, що дозволяє в період мобілізації та воєнного стану служити за контрактом судимим та обмежено придатним громадянам.

З-під дії законів, які ще має схвалити Рада федерації та підписати президент РФ, виведені засуджені за такі злочини як зґвалтування, тероризм, диверсії, державна зрада та шпигунство.

Восени 2022 року в Росії скасували заборону на призов за мобілізацією громадян, які мають незняту або непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину. Виняток було зроблено для засуджених за теракт, державну зраду та екстремізм.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну увʼязнених у російських колоніях почали масово вербувати до угруповання «ПВК Вагнера». Натомість їм обіцяли помилування та грошові виплати. У лютому 2023 року засновник угруповання Євген Пригожин оголосив, що перестав вербувати увʼязнених. Після цього набирати солдатів у колоніях стали від імені міністерства оборони РФ.

Завербовані до угруповання «ПВК Вагнера» вʼязні брали участь у боях за Бахмут. Українська сторона заявляла про значні втрати у цій категорії російських військових. Російська влада та представники угруповання «ПВК Вагнера» це або заперечували, або залишали без коментарів.