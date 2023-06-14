Пригожин відмовив Путіну – «вагнерівці» не укладатимуть договорів із Шойгу

Очільник незаконного за російським законодавством угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин повторив 14 червня свою попередню заяву про те, що його підлеглі не укладатимуть договорів із міністерством оборони Росії.

«Коли була потрібна допомога «ПВК Вагнера»… то президент пообіцяв нам усі соціальні гарантії. Я готовий забезпечувати бійців «ПВК Вагнера», але сьогодні я є, а завтра мене немає… Коли ми починали брати участь у цій війні, то ніхто не говорив, що ми зобовʼязані будемо укласти договори з міністерством оборони. Ніхто з бійців «ПВК Вагнера» не готовий іти знову шляхом ганьби. І тому ніхто не укладатиме договори», – ідеться в телеграм-каналі пресслужби Пригожина.

13 червня під час розмови з так званими «воєнкорами» російський лідер Володимир Путін прямо заявив, що «приватні військові компанії», які воюють проти України, мають укласти контракти з міністерством оборони.

«Перше: потрібно укласти контракти із міноборони. Друге: внести зміни до законів. І те, й інше буде зроблено», – сказав Путін.

Раніше цього місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, яким зобов’язав усі «добровольчі загони» до 1 липня підписати контракт із російським військовим відомством. Про які саме загони йдеться, на сайті відомства Шойгу не йдеться, проте міністерство оборони неодноразово називало «добровольцями» бойовиків угруповання «Вагнера».

«ПВК Вагнера» не підписуватиме «ніяких контрактів із Шойгу», заявив Євген Пригожин у відповідь на наказ. За словами Пригожина, угруповання і так узгоджує свої дії з командирами підрозділів ЗС РФ та є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями», – заявив Пригожин.

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував міністерство оборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, в перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив відомство у відмові видавати угрупованню боєприпаси.