Кім Чен Ин пообіцяв «тримати за руку» Путіна у стратегічній співпраці

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «тримати за руку» президента Росії Володимира Путіна і зміцнювати стратегічну співпрацю, повідомило державне агентство КНДР KCNA 12 червня.

Кім заявив про це у посланні до Путіна з нагоди дня Росії, захищаючи його рішення вторгнутися в Україну і демонструючи «повну підтримку й солідарність».

Північна Корея є однією з небагатьох країн, які прямо підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну і звинувачують Захід у війні. Ізольована комуністична диктатура намагалася налагодити тісніші стосунки з Кремлем.

США раніше стверджували, що Пхеньян постачає Росії, зокрема ПВК «Вагнер», боєприпаси. Влада КНДР це заперечувала. Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин назвав інформацію про постачання зброї від Північної Кореї «чутками та спекуляцією».