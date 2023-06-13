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ISW зауважує поглиблення протистояння Пригожина та міністерства оборони РФ

Очільник угруповання ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

Наказ міністерства оборони Росії про підпорядкування усіх «добровольчих загонів» російському оборонному відомству свідчить про поглиблення протистояння з угрупованням ПВК «Вагнер», пише у своєму черговому огляді 13 червня американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Провоєнний блогер, пов’язаний із «Вагнером», стверджував, що новий наказ Шойгу легалізує знищення цієї «приватної військової компанії» і що міноборони Росії використовуватиме цей наказ, щоб припинити надання «вагнерівцям» боєприпасів, медичної допомоги та військового обладнання. Член Комітету Держдуми РФ з оборони (і затятий критик «Вагнера») Віктор Соболєв заявив, що міноборони Росії не дозволить добровольцям брати участь у бойових діях без підписання військового контракту з оборонним відомством, що може зробити незаконними дії ПВК «Вагнер» на передовій», – відзначають аналітики.

ПВК «Вагнер» не підписуватиме «ніяких контрактів із Шойгу», заявив Євген Пригожин у відповідь на наказ очільника російського міноборони.

За словами Пригожина, угруповання і так узгоджує свої дії з командирами підрозділів ЗС РФ та є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має і саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може статися після цього наказу, – нам не даватимуть озброєння та боєприпаси – розберемося, як кажуть, коли грім гряне, прибіжать і принесуть озброєння та боєприпаси з проханням «допоможіть», – заявив Пригожин.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував міноборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, у перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив міноборони у відмові видавати боєприпаси ПВК «Вагнер».

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