ISW зауважує поглиблення протистояння Пригожина та міністерства оборони РФ

Наказ міністерства оборони Росії про підпорядкування усіх «добровольчих загонів» російському оборонному відомству свідчить про поглиблення протистояння з угрупованням ПВК «Вагнер», пише у своєму черговому огляді 13 червня американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Провоєнний блогер, пов’язаний із «Вагнером», стверджував, що новий наказ Шойгу легалізує знищення цієї «приватної військової компанії» і що міноборони Росії використовуватиме цей наказ, щоб припинити надання «вагнерівцям» боєприпасів, медичної допомоги та військового обладнання. Член Комітету Держдуми РФ з оборони (і затятий критик «Вагнера») Віктор Соболєв заявив, що міноборони Росії не дозволить добровольцям брати участь у бойових діях без підписання військового контракту з оборонним відомством, що може зробити незаконними дії ПВК «Вагнер» на передовій», – відзначають аналітики.

ПВК «Вагнер» не підписуватиме «ніяких контрактів із Шойгу», заявив Євген Пригожин у відповідь на наказ очільника російського міноборони.

За словами Пригожина, угруповання і так узгоджує свої дії з командирами підрозділів ЗС РФ та є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має і саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може статися після цього наказу, – нам не даватимуть озброєння та боєприпаси – розберемося, як кажуть, коли грім гряне, прибіжать і принесуть озброєння та боєприпаси з проханням «допоможіть», – заявив Пригожин.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував міноборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, у перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив міноборони у відмові видавати боєприпаси ПВК «Вагнер».