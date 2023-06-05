У Росії за звинуваченням у вбивстві заарештований колишній «вагнерівець»

У російському регіоні Чувашія бойовика угруповання «ПВК Вагнера», який був завербований на війну в Україну в одній із російських колоній, після повернення із зони бойових дій знову відправили до СІЗО – за звинуваченням у вбивстві, повідомляє видання Idel.Реалії.

За даними ЗМІ, 23-річний Микита Любимов був засуджений за грабіж та зґвалтування. Торік він був завербований до угруповання «Вагнера», зазнав поранення, після чого повернувся на батьківщину – до села Мурзаково Моргауського району Чуваської Республіки.

Згідно з офіційним повідомленням Слідчого комітету, наприкінці травня Любимов, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, забив до смерті місцевого жителя, 56-річного Ігоря Пушкіна. Як повідомляють Idel.Реалії, раніше Пушкін проходив потерпілим в іншій кримінальній справі, порушеній проти Любимова, і давав проти нього свідчення.

Так звана «Приватна військова компанія Вагнера» – незаконний навіть за російським правом військовий підрозділ, який бере участь в операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Правозахисники звинувачують «вагнерівців» у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, в позасудових стратах.

Улітку 2022 року, після кількох поразок російської армії на території України, угруповання стало вербувати увʼязнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджувалися взяти участь у бойових діях, мали пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу було заборонено відступати та здаватися в полон. Тим, хто за півроку залишаться живими, обіцяли вихід на волю. Таким чином завербували десятки тисяч бійців.

Останнім часом почастішали випадки скоєння злочинів особами, які повернулися з України, зокрема – колишніми бойовиками угруповання «Вагнера». Наприкінці травня в Новосибірську одного з найманців було заарештовано за звинуваченням у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчаток. Засновник угруповання, близький до Володимира Путіна петербурзький бізнесмен Євген Пригожин підтвердив, що обвинувачений перебував у складі підрозділу.