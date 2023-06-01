У Міноборони України розповіли, чи залишаються «вагнерівці» в Бахмуті

«Вагнерівці» все ще залишаються у Бахмуті на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Не вдається їм виконати свої обіцянки і плани. Станом на сьогодні певні підрозділи залишаються на Бахмутському напрямку. Ми нещодавно зайняли панівні висоти навколо міста. Наші ЗСУ за рахунок цього порушують всі плани ворога і дуже сильно заважають йому реалізовувати плани. Тому з 1 червня дату вони перенесли на 10 червня», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

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Раніше очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. За його словами, ці підрозділи планується вивести до 1 червня в якісь «тилові табори». Українські підтверджували заміну цих підрозділів на службовців збройних сил РФ.

На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.