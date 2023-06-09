Росія: Кадиров натякнув Пригожину, що знає «тонкі деталі» постачання харчів для армії

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров розкритикував очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина за формулювання щодо залагодження конфлікту між оточенням Кадирова та ватажками найманців.

Кадиров назвав Пригожина «нашим так званим бойовим товаришем» і дорікнув очільнику «вагнерівців» щодо постачання харчів для армії: «Хто постачає різні продукти харчування для потреб міністерства оборони РФ і має від цього непоганий стабільний дохід? Ми в курсі всіх тонких деталей цього процесу.

Раніше сам Пригожин неодноразово критикував міністра оборони Сергія Шойгу та його підлеглих через брак боєприпасів для угруповання «ПВК Вагнера»

Пригожин поки що не коментував нові твердження Кадирова.