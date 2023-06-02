У Міноборони Росії стверджують, що підрозділ «Ахмат» перейшов у наступ на Марʼїнку

Група спецпризначення «Ахмат» розпочала наступ на Марʼїнському напрямку на сході України, повідомило 2 червня міністерство оборони Росії.

Раніше цього тижня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченський підрозділ готується до наступу на тлі посилення атак на прикордонну з Україною Бєлгородську область.

«Чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію сил. Території (контрольовані угрупованням) «ДНР» стають зоною відповідальності. Згідно з наказом, бійці чеченських підрозділів повинні почати активні бойові дії і звільнити ряд населених пунктів», – ідеться в повідомленні Кадирова в телеграм-каналі.

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту з початку вторгнення, і бої серед руїн тривали майже щодня. Українські військові заявляли, що чеченські підрозділи перебувають у різних точках на лінії фронту в Донецькій області.

Підтвердження про нову концентрацію чеченських підрозділів поблизу Марʼїнки у Києві не підтверджували.

Кадирову підпорядковані значні воєнізовані формування, які формально є частиною російських силових структур, але мають особисту лояльність до нього. Під час візиту до Кремля в березні чеченський лідер сказав Путіну, що його сили в Україні допоможуть Росії «боротися до переможного кінця».