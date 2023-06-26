ЗСУ біля Бахмута взяли у полон військових із російських загонів «Шторм Z» – пресофіцер Бородін

Українські військові під час останнього штурму на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас узяли в полон як військових регулярної армії Росії, так і військових із загону «Шторм Z». Про це в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, коментуючи просування українських сил на Бахмутському напрямку. «Вагнерівців», додає він, українські військові не бачили понад три тижні.

«Замість них зайшли ці «Шторм Z» та кадрові війська. Вони дуже накачані пропагандою. Вони вважають, що їм будуть щось відрізати, тому бояться здаватися у полон», – каже Бородін.

Більшість серед узятих у полон становлять мобілізовані, зазначає речник. Серед мобілізованих є два типи – ті, кого просто схопили, і ті, хто пішов добровільно. Добровольці ідеологічно вмотивовані і бʼються достатньо сильно, каже Бородін.

«Хоча знову ж таки більшість не розуміють, що таке війна, порівняно з кадровими військовими. І в деяких ця мотивація зникає при першому артобстрілі. Кадрові військові або біжать, або б’ються до кінця. А також відтягують своїх, тобто займаються 300-ми, не кидають їх. Вони роблять за статутом», – пояснює Бородін.

«Шторм Z» – назва загонів російських військових, сформованих із завербованих у колоніях вʼязнів. Упродовж кількох місяців у 2022 році такий спосіб формувало свої лави угруповання «Приватна військова компанія Вагнера», але ця практика припинилася, коли очільник бойовиків Євген Пригожин вступив у конфлікт із міністерством оборони Росії.