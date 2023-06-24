ПВК «Вагнер» йде на Москву, конфлікт Пригожина та міноборони РФ: що відбувається в Росії?

23 червня керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що міністерство оборони РФ завдало ракетного удару по таборах «Вагнер». 24 червня Пригожин вже знімав відео із заявою, що його бойовики взяли під контроль адміністративні будівлі Ростова-на-Дону. Президент Росії Володимир Путін назвав це «ударом у спину».

Радіо Свобода пояснює, що відбувається.

З чого все почалося?

ПВК «Вагнер» конфліктує з міністерством оборони РФ та адміністрацією президента від початку повномасштабного вторгнення до України. Євген Пригожин звинувачує воєнне керівництво у некомпетентності, відмові поставити техніку та боєприпаси, високих втратах та втраті захоплених позицій. Пригожин раніше обіцяв «відплату» міністру оборони Сергію Шойгу та голові генерального штабу Валерію Герасимову.

Саме зростання впливу Пригожина пояснюють тим, що Путін пізно оголосив мобілізацію, й тому ПВК «Вагнер» стали майже першими гравцями під час повномасштабного вторгнення РФ. Через велику кількість загиблих російських військових Росія наймала «вагнерівців» й постачала цій ПВК техніку.

5 травня 2023 року очільник ПВК «Вагнер» опублікував звернення до генерального штабу міністерства оборони РФ про те, що його бойовики виходять з Бахмуту через нестачу боєприпасів та забезпечення.

Він заявив, що перед ними стояло завдання взяти місто до 9 травня, однак їхні ресурси закінчилися ще на початку квітня.

Через два дні, 7 травня, Пригожин зробив заяву про те, що отримав наказ від міноборони РФ, який його задовольнив, а тому залишати позиції «вагнерівці» не будуть. За його словами, ПВК має отримати необхідне озброєння, а російська регулярна армія допоможе із прикриттям флангів угрупування.

Однак 9 травня Пригожин знову опублікував відео, в якому сказав, що допомога бойовикам так і не надійшла. У Кремлі відповіли, що не бачили звернення Пригожина.

Водночас 10 травня видання Politico написало , що США не бачать ознак відходу армії Пригожина від Бахмуту. Американські посадовці зазначили, що повідомлення Пригожина про брак боєприпасів не викликають довіри.

Після цього новин про конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ не було.

Що сталося у червні?

23 червня Євген Пригожин зробив нову заяву: міноборони РФ ракетами вдарили по тилових таборах ПВК «Вагнер». Заявив, що «ми [25 тисяч бійців] ухвалемо рішення відповісти». Мета – притягнення до відповідальності керівництва міноборони Росії, зокрема голови відомства Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Валерія Герасимова. Він також запропонував російській гвардії долучитися до бойовиків.

Засновник ПВК вважає, що Кремль хоче знищити бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» та самого Пригожина.

Міністерство оборони РФ заперечило цю заяву і назвало її провокацією. Однак вночі 23 червня російські медіа та локальні пабліки поширювали інформацію та відео про те, що у Москві та в Ростові посилили заходи безпеки, зокрема у підвищену готовність привели ФСБ й інші спецслужби, взяли під охорону органи державної влади та об’єкти транспортної інфраструктури, а строковикам почали видавати зброю. Також по тривозі підняли ОМОН у Краснодарському країн, де розташована база ПВК.

Під контролем усі військові об'єкти Ростова, в тому числі аеродром

ФСБ Росії також порушила кримінальне провадження проти Пригожина за статтею 279 Кримінального кодексу РФ про організацію збройного заколоту (вона передбачає позбавлення волі на 12–20 років), а генерали армії Сергій Суровікін та Володимир Алексєєв звернулися до «вагнерівців» і закликали їх зупинитися.

Зранку 24 червня Пригожин записав відео з Ростова, на якому заявив, що ПВК взяли під контроль штаб Південного військового округу РФ в Ростові та військовий аеродром.

Reuters пише , що найманці взяли під контроль також військові об’єкти у Воронежі. За словами Пригожина, «вагнерівці» мають намір йти на Москву, якщо бійцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

«Під контролем усі військові об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Проблем ніяких немає. Усе, що робиться, що ми взяли під контроль – щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нас, а завдавала по українцях», – сказав Пригожин у відеозвернені.

У Москві та Калінінградській і Орловській областях запровадили режим контртерористичної операції, а саме міністерство оборони закликало найманців зв’язатися з правоохоронними органами або самим міністерством. У столиці, Ростовській, Воронезькій, Тульській, Тверській та Калінінградській і Липецькій областях скасували масові заходи.

Найближчі 48 годин вирішать новий статус РФ

Влада Воронезької області сповістила мешканців, що по трасі М-4 «Дон» рухається колона військової техніки і попросила громадян утриматися від поїздок. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про посилення заходів безпеки у регіоні та також попросив мешканців відмовитися від поїздок.

За словами Артамонова, траса «Дон» на кордоні Воронезької та Липецької областей перекрита. Російській журналісти пишуть , що РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються «вагнерівці». Водночас найманці стверджують, що взяли під контроль дорогу – вона веде до Москви.

Пізніше стало відомо, що російські силовики оточили будівлю ПВК «Вагнер» у Петербурзі, а місцеві телеграм-канали пишуть, що в Росії та тимчасово окупованому Криму почали демонтовувати банери із рекламою ПВК «Вагнер».

24 червня із заявою виступив також президент РФ Володимир Путін. Він назвав події на півдні Росії «зрадою» та «амбіціями» Пригожина. Також заявив, що збройні сили Росії мають наказ нейтралізувати тих, хто організував «переворот». Однак, як повідомляє російська служба BBC, ФСБ немає конкретного плану.

Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління

Пригожин у відповідь заявив, що саме Путін розпочав громадянську війну. «Замість того, щоб відправити одного чи двох дегенератів у відставку, він наказав нейтралізувати найбоєздатніший підрозділ Росії», – написав Пригожин.

Водночас «вагнерівці» заявляють, що 180 військових РФ здалися їм у полон – склали зброю і відмовилися перешкоджати. Радіо Свобода не може підтвердити цю інформацію.

Конфлікт Пригожина і Кадирова

На початку червня 2023 року російська редакція Радіо Свобода повідомляла також про конфлікт Євгена Пригожина і прокремлівського очільника Чечні Рамзана Кадирова, хоча раніше вони обидва критикували міноборони за провали армії РФ.

Конфлікт розпочався з того, що родич Кадирова, депутат Адам Делімханов, голова чеченського парламенту Магомед Даудов та командир спецназу «Ахмат» Алті Алаудінов критикували Пригожина за великі втрати особового складу. Попередньо Пригожин пропонував перекинути «кадирівців» на територію окупованої частини Донеччини.

Тоді Інститут вивчення війни (ISW) заявив , що погрози з боку Кадирова можуть бути планом Кремля, щоб дискредитувати очільника ПВК «Вагнер». За словами Пригожина, конфлікт розпалювався «однією з веж Кремля, яка не розуміє, що робить, руйнуючи російську державу своїми небезпечними іграми».

«Розбірки між «кадировцями» та «вагнерівцями» могли б призвести до масштабного кровопролиття», – казав Пригожин. Кремль не коментував цих слів.

24 червня Рамзан Кадиров став на бік Путіна. У своєму Telegram-каналі він назвав дії Пригожина «ножем у спину».

Як реагують інші країни?

Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Росії в обід 24 червня. Він сказав, що «Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, щл жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна».

Голова української розвідки Кирило Буданов назвав конфлікт в Росії «цілком реальним», а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив , що ситуація «нагадує повернення до історичних процесів у РФ, з бунтами та опричниками, зміною влади».

На конфлікт відреагували і в Міністерстві оборони України. «Ми спостерігаємо», – зазначили у відомстві. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов сказав , що «як війна розпочалася, так вона і закінчиться – всередині РФ».

США слідкують за ситуацією та будуть консультуватися із союзниками щодо подій в РФ. Наразі ситуацію називають складною.

Схоже, наближається моя літня відпустка в Криму

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив , що ЄС стежить за подіями і що це – внутрішня проблема РФ. «Наша підтримка України та Зеленського непохитна», – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив , що стежить за ситуацією, а міністр зовнішніх справ Чехії Ян Ліпавський написав : «схоже, наближається моя літня відпустка в Криму».

Кореспондент Радіо Свобода у Тбілісі повідомив , що опозиція країни вимагає закрити кордони з РФ. Голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе назвав це «дурістю» та сказав, що стежить за подіями в Росії.

Подоляк додав , що «найближчі 48 годин вирішать новий статус РФ – або повноцінна громадянська війна, або договірний транзит влади, або тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму».

Водночас Пригожин вийшов з новим повідомленням про те, що «вагнерівці» відмовляються складати зброю.