Зеленський про заколот «Вагнера»: «слабкість Росії очевидна»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події в Росії, де найманці компанії «Вагнер» почали, за повідомленнями, рух до Москви з вимогою усунути міністра оборони Сергія Шойгу.

За словами Зеленського, Кремль «кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв».

«Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна», – заявив він.

За словами Зеленського, що довше Росія триматиме свої війська в Україні, то більше «хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає».

Читайте також: ISW оцінив можливі наслідки протистояння в Росії для перебігу війни в Україні

«Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити», – додав він.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.