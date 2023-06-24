Вірність армії РФ зіграє ключову роль у протистоянні Пригожина й Кремля – розвідка Британії

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» просуваються Росією, ймовірно, не зустрічаючи значного опору, заявила розвідка Великої Британії вранці 24 червня.

Розвідка констатує, що найманці «Вагнера» рухаються на північ через Воронезьку область, «майже напевно» прямуючи до Москви.

«За дуже обмежених доказів боїв між «Вагнером» і російськими силовиками, деякі з них, можливо, залишилися пасивними, поступаючись «вагнерівцям». Протягом наступних годин вірність російських силових структур, особливо Росгвардії, відіграє ключову роль у тому, як завершиться ця криза», – констатують у відомстві.

За висновками британської розвідки, ці події є «найбільш значущим викликом» російській державі за останній час.

Читайте також: Росія: Путін визнав «складну ситуацію» в Ростові і назвав дії вагнерівців «ударом в спину»

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. За його словами, «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК «Вагнер» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що президент РФ Володимир Путін «у курсі ситуації» навколо Пригожина.