Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

ФСБ Росії порушила кримінальну справу проти Пригожина

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання

Російський Національний антитерористичний комітет каже, що Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу проти засновника угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євгена Пригожина «за заклики до збройного заколоту», інформує телеграм-канал російської державної інформагенції ТАСС.

Також у НАК закликали Пригожина «припинити протиправні дії». Крім того, в відомстві повідомили, що всі озвучені заяви Пригожина щодо Міноборони РФ «не мають під собою жодних підстав».

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерстяво оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

«Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена», – сказав Пригожин у звуковому повідомленні в телеграм-каналі.

Згодом очільник «вагнерівців» заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу «втік із Ростова», де перебував.

«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться безлад. 25 тисяч очікують у тактичному резерві, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтеся, треба закінчувати з цією ганьбою», – таке звукове повідомлення телеграм-канал Пригожина оприлюднив о 21:49.

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання «ПВК Вагнера» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Водночас Дмитро Пєсков запевнив, що президент РФ Володимир Путін «у курсі ситуації» навколо Пригожина.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG