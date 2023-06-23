Пригожин звинуватив відомство Шойгу в ракетних ударах по базах угруповання «ПВК Вагнера»

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

«Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена», – сказав Пригожин в звуковому повідомленні в телеграм-каналі.

Згодом очільник «вагнерівців» заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу «втік із Ростова», де перебував.

«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться безлад. 25 тисяч очікують у тактичному резерві, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтеся, треба закінчувати з цією ганьбою», – таке звукове повідомлення телеграм-канал Пригожина оприлюднив о 21:49.

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання «ПВК Вагнера» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.