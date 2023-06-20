Розвідка Британії: Пригожин вдався до чергової спроби підірвати авторитет офіційної військової влади РФ

Засновник російського угруповання найманців – ПВК «Вагнер» – Євген Пригожин вдався до чергової навмисної спроби підірвати авторитет офіційної військової влади, заявила розвідка Великої Британії.

«19 червня 2023 року власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони Росії щодо «контракту» власної розробки, який він передав у міністерство за три дні до цього. Це сталося після ультиматуму, висловленого Міноборони Росії «Вагнеру» й іншим «добровольчим формуванням», щодо підписання контрактів із відомством до 1 липня 2023 року», – нагадали у розвідці.

Там зауважили, що, хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, «акт його передачі підвищує ставки та, швидше за все, є черговою навмисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади».

У розвідці Британії заявили, що тон Пригожина щодо Міноборони Росії став «однозначно конфронтаційним».

«Міністерство оборони РФ майже напевно вважає це дуже прикрим у той час, коли воно зіткнулося з контрнаступом України», – йдеться в повідомленні.

Раніше розвідка Великої Британії заявляла, що риторика власника російського угруповання найманців ПВК «Вагнер» переростає «в непокору більш широким верствам російського істеблішменту».

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував Міністерство оборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, в перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив відомство у відмові видавати угрупованню боєприпаси.