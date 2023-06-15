У розвідці Британії спрогнозували, коли буде «ключовий момент у ворожнечі» між Пригожиним і владою РФ

Розвідка Великої Британії заявляє, що риторика власника російського угруповання найманців ПВК «Вагнер» переростає «в непокору більш широким верствам російського істеблішменту».

Там нагадали, що 10 червня Міністерство оборони Росії зобов’язало членів «добровольчих формувань», таких як ПВК «Вагнер», підписувати контракти безпосередньо з оборонним відомством, і цей крок прямо схвалив президент РФ Володимир Путін.

«Кілька місяців власник «Вагнера» Євгеній Пригожин різко критикував ієрархію Міноборони, але підкорявся впливу Путіна. Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що «жоден із бійців «Вагнера» не готовий знову стати на шлях ганьби. Тому вони не підпишуть контракти»… 1 липня 2023 року, кінцевий термін підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовим моментом у ворожнечі», – йдеться в повідомленні.

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував міністерство оборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, в перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив відомство у відмові видавати угрупованню боєприпаси.