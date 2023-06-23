Пригожин «накинувся» на Шойгу: Росія готується до розгрому в Україні?

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин в інтерв'ю, опублікованому його пресслужбою, заявив, що Україна ніяк не загрожувала Росії станом на 24 лютого минулого року – і війну розв'язав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, щоб здобути зірку маршала. Для цього відомство Шойгу, за словами Пригожина, обманювало президента РФ Путіна і росіян, заявляючи про підготовку удару НАТО по Росії руками ЗСУ.

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Також Пригожин заявив, що армія Росії відступає на Запорізькому та Херсонському напрямках.

«ЗСУ продавлюють російську армію, ми вмиваємось кров'ю, резерви ніхто не дає, управління ніякого немає», – повідомив він, зазначивши, що і тут Шойгу продовжує брехати Путіну про втрати в Силах оборони України танків «Леопард» та іншої західної бронетехніки.

«Час стрімко схлопується», – сказав Пригожин, ймовірно, натякаючи на неминучість поразки Росії в Україні.

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На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Будівлю станції-охолоджувача вже заміновано, повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Президент США Джо Байден також після тривалої перерви заявив, що загроза застосування Путіним ядерної зброї є реальною.

Головні питання випуску:

Навіщо Пригожин раптом заявив, що Україна ніколи не загрожувала Росії?

Чи може Путін спертися на підконтрольного йому бойовика і заявити, що його обдурив Шойгу?

І що може зупинити Путіна від підриву ЗАЕС чи нанесення по Україні ядерного удару – коли ЗСУ прорвуть оборону окупантів на Півдні?