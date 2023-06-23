Пригожин «накинувся» на Шойгу: Росія готується до розгрому в Україні?

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин в інтерв'ю, опублікованому його пресслужбою, заявив, що Україна ніяк не загрожувала Росії станом на 24 лютого минулого року – і війну розв'язав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, щоб здобути зірку маршала. Для цього відомство Шойгу, за словами Пригожина, обманювало президента РФ Путіна і росіян, заявляючи про підготовку удару НАТО по Росії руками ЗСУ.
Також Пригожин заявив, що армія Росії відступає на Запорізькому та Херсонському напрямках.
«ЗСУ продавлюють російську армію, ми вмиваємось кров'ю, резерви ніхто не дає, управління ніякого немає», – повідомив він, зазначивши, що і тут Шойгу продовжує брехати Путіну про втрати в Силах оборони України танків «Леопард» та іншої західної бронетехніки.
«Час стрімко схлопується», – сказав Пригожин, ймовірно, натякаючи на неминучість поразки Росії в Україні.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Будівлю станції-охолоджувача вже заміновано, повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Президент США Джо Байден також після тривалої перерви заявив, що загроза застосування Путіним ядерної зброї є реальною.
Головні питання випуску:
Навіщо Пригожин раптом заявив, що Україна ніколи не загрожувала Росії?
Чи може Путін спертися на підконтрольного йому бойовика і заявити, що його обдурив Шойгу?
І що може зупинити Путіна від підриву ЗАЕС чи нанесення по Україні ядерного удару – коли ЗСУ прорвуть оборону окупантів на Півдні?