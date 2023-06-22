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Пригожин знову «наїхав» на Шойгу, Україна готується до ядерного удару Росії

Пригожин знову «наїхав» на Шойгу, Україна готується до ядерного удару Росії
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Пригожин знову «наїхав» на Шойгу, Україна готується до ядерного удару Росії

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Гості: Руслан Андрійко - офіцер ЗСУ, «Легіон Свободи», Роман Пагулич - кореспондент Донбас Реалії, Володимир Копчак - військовий експерт, аналітик Центру стратегічного аналізу (Грузія), Галина Терещук - журналістка Радіо Свобода

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