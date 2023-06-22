Пригожин знову «наїхав» на Шойгу, Україна готується до ядерного удару Росії

Гості: Руслан Андрійко - офіцер ЗСУ, «Легіон Свободи», Роман Пагулич - кореспондент Донбас Реалії, Володимир Копчак - військовий експерт, аналітик Центру стратегічного аналізу (Грузія), Галина Терещук - журналістка Радіо Свобода
Випуски
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16:30, 22 червня 2023
Як РФ воюватиме без моста в Чонгарі в Криму, Путін хвалиться «Сарматом»
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16:30, 21 червня 2023
Дрони атакують Підмосков'я. У України є БПЛА на 1000 км
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16:30, 20 червня 2023
ЗСУ йдуть до лінії оборони Росії на Півдні, США миряться із Китаєм
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16:30, 19 червня 2023
ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну
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16:30, 16 червня 2023
ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»
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16:30, 15 червня 2023
Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації