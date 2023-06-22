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Угруповання «ПВК Вагнера» набирає колишніх силовиків для «поліції» на окупованих територіях – ЗМІ

Раніше до угруповання набирали колишніх вʼязнів

Угруповання «ПВК Вагнера» набирає колишніх співробітників силових структур для формування так званої «військової поліції» на окупованих територіях. Про це пише видання «Верстка».

Журналісти виявили відповідне оголошення на сторінці угруповання в популярній російській соцмережі «ВКонтакте». У ньому йдеться про набір колишніх силовиків, які «мають досвід в оперативній роботі та затриманнях, а здатні виконувати комендантські функції».

Журналісти «Верстки» звʼязалися з вербувальником «вагнерівців» за одним із номерів телефону, вказаних в оголошенні. Він повідомив, що такі вакансії у найманців зʼявилися вперше, а з колишніх оперативників планують створити комендантський полк.

«Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії. Дивитись, щоб не було злодіїв та мародерів, не було побиття, пияцтва тощо. Також в обовʼязки входить оперативне завдання виявляти ДРГ та робота, природно, з ДРГ: допити, оперативне слідство», – розповів вербувальник.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну увʼязнених у російських колоніях почали масово вербувати до угруповання «ПВК Вагнера». Натомість їм обіцяли помилування та грошові виплати. У лютому 2023 року засновник угруповання Євген Пригожин оголосив, що перестав вербувати увʼязнених. Після цього набирати солдатів у колоніях стали від імені міністерства оборони РФ.

Завербовані до угруповання «ПВК Вагнера» вʼязні брали участь у боях за Бахмут. Українська сторона заявляла про значні втрати у цій категорії російських військових. Російська влада та представники угруповання «ПВК Вагнера» це або заперечували, або залишали без коментарів.

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