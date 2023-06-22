Угруповання «ПВК Вагнера» набирає колишніх силовиків для «поліції» на окупованих територіях – ЗМІ

Угруповання «ПВК Вагнера» набирає колишніх співробітників силових структур для формування так званої «військової поліції» на окупованих територіях. Про це пише видання «Верстка».

Журналісти виявили відповідне оголошення на сторінці угруповання в популярній російській соцмережі «ВКонтакте». У ньому йдеться про набір колишніх силовиків, які «мають досвід в оперативній роботі та затриманнях, а здатні виконувати комендантські функції».

Журналісти «Верстки» звʼязалися з вербувальником «вагнерівців» за одним із номерів телефону, вказаних в оголошенні. Він повідомив, що такі вакансії у найманців зʼявилися вперше, а з колишніх оперативників планують створити комендантський полк.

«Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії. Дивитись, щоб не було злодіїв та мародерів, не було побиття, пияцтва тощо. Також в обовʼязки входить оперативне завдання виявляти ДРГ та робота, природно, з ДРГ: допити, оперативне слідство», – розповів вербувальник.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну увʼязнених у російських колоніях почали масово вербувати до угруповання «ПВК Вагнера». Натомість їм обіцяли помилування та грошові виплати. У лютому 2023 року засновник угруповання Євген Пригожин оголосив, що перестав вербувати увʼязнених. Після цього набирати солдатів у колоніях стали від імені міністерства оборони РФ.

Завербовані до угруповання «ПВК Вагнера» вʼязні брали участь у боях за Бахмут. Українська сторона заявляла про значні втрати у цій категорії російських військових. Російська влада та представники угруповання «ПВК Вагнера» це або заперечували, або залишали без коментарів.