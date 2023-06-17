Соратнику Пригожина повідомили про підозру – СБУ

Російському політтехнологу, соратнику засновника угруповання «Приватна військова компанія Вагнера», Олександру Малькевичу повідомили про підозру, пише пресслужба Служби безпеки України.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії «Таврія», яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області», – кажуть у СБУ.

Зазначається, що з 2018 року Малькевич входить до найближчого оточення Євгена Пригожина. За координації останнього обвинувачений «створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту». Після повномасштабного вторгнення Росії Малькевич запустив «ТРК Таврія» в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення», зазначає пресслужба.

«У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого – «міністра інформаційної політики Херсонської області», колаборанта Брикова», – додає СБУ.

Також відомо про те, що російське телебачення «ворог використовував в якості регіонального рупора Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні й для підтримки псевдореферендуму про «приєднання» Херсонської області до Росії».

«Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації «ДНР» і колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в тимчасово окупованому Донецьку. До «штату» увійшли ще декілька його однодумців», – відзначає СБУ.

У відомстві уточнили, що після звільнення Херсону персонал «медіацентру» втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра». Відповідно до ч. 6 ст.111-1 фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.

Цього місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, яким зобов’язав усі «добровольчі загони» до 1 липня підписати контракт із російським військовим відомством. Про які саме загони йдеться, на сайті відомства Шойгу не йдеться, проте міністерство оборони неодноразово називало «добровольцями» бойовиків угруповання «Вагнера».

«ПВК Вагнера» не підписуватиме «ніяких контрактів із Шойгу», заявив Євген Пригожин у відповідь на наказ. За словами Пригожина, угруповання і так узгоджує свої дії з командирами підрозділів ЗС РФ та є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями», – заявив Пригожин.

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував міністерство оборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, в перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив відомство у відмові видавати угрупованню боєприпаси.